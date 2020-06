As proibições de festas e confraternizações em casas, sítios e condomínios fechados em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, são divulgadas na cidade de diversas formas. Mesmo assim, alguns moradores desperepeitam as normas de combate ao coronavírus. A desobediência tem preocupado a administração municipal.



O exemplo do equatoriano Cazares, do Atlético, ganhou destaque novamente nesta terça-feira (2). Só em maio, o jogador teria promovido três festas em sua casa em um dos condomínios fechados do município.



A multa para quem infringe as regras varia entre R$ 660 a R$ 132 mil. Por ser reincidente, a Vigilância Sanitária do município deve aplicar a penalidade financeira máxima ao jogador.



"A gente está atendendo ao decreto 4009/2020 em todo o município, não só na casa do Cazares. Em todas as festas a gente tem visitado com fiscalização sanitária e com a polícia. Temos encontrado algumas festas, mas, quando fiscalização chega, os eventos são encerrados na mesma hora", disse Maria Flávia Bracarense, coordenadora de vigilância e saúde da cidade.



De acordo com Henrique Melo, diretor de Regulação Urbana de Lagoa Santa, o exemplo de Cazares serve para todos no município, inclusive, para quem vai à cidade apenas nos finais de semana, quando turistas que alugam casas ou sítios para fazer confraternizações.



"A fase do aviso já acabou. Nós da fiscalização fomos em vários locais e avisamos. Instruímos, entregamos folhetos em blitze. Mas, agora é a parte da cobrança. Quem não obedecer será multado", destacou.

Barreiras Sanitárias



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o número de infectados passou de nove para 24 em dez dias. Por isso, a prefeitura está fazendo barreiras sanitárias em vários pontos da cidade.



Cerca de 200 profissionais de saúde trabalham para tentar conter algumas doenças, como o coronavírus e a dengue.

Como denunciar



Como aconteceu com o equatoriano Cazares, a fiscalização chegou à casa do jogador depois de informações anônimas. As denúncias podem ser feitas por telefone (31-3688-1487) ou pelo site da Prefeitura.