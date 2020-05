Uma semana após flexibilizar a abertura do comércio local, Nova Lima foi obrigada a estabelecer regras mais rígidas para evitar aglomerações. A partir desta segunda-feira (11), passa vigorar um novo decreto, já disponibilizado nas redes sociais. Ele estabelece que clientes poderão ficar até uma hora dentro de restaurantes e esses estabelecimentos não poderão vender bebidas alcoólicas durante o período de quarentena. O horário de funcionamento é das 11h às 15h e o atendimento deve ser feito nas mesas internas.

Durante a última semana, vários bares do município da Região Metropolitana de Belo Horizonte voltaram a funcionar e atraíram clientes sem máscaras. A situação provocou polêmica entre internautas. O prefeito da capital, Alexandre Kalil, chegou a ligar para o prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, para conversar sobre as aglomerações de pessoas nos bares que reabriram as portas.

Nova Lima tem 96 casos de Covid-19 confirmados e está ao lado da capital mineira, que confirmou 947 casos da doença e 26 mortes.

A prefeitura planejou uma reabertura gradual em três etapas. Na primeira, válida desde o dia 5, foram permitidas as reaberturas de restaurantes e bares, além de comércio varejista, salões de beleza, pet shops e escritórios. Mas todos os empresários devem seguir medidas de prevenção ao novo coronavírus. Os restaurantes deveriam trabalhar com um terço da capacidade e distanciamento de um metro e meio entre as mesas, por exemplo.