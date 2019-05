Paracatu está em luto oficial de três dias em homenagem às quatro vítimas do massacre na Igreja Batista Shalon, ocorrido na noite dessa terça-feira. A prefeitura do município publicou uma nota na manhã desta quarta-feira (22), lamentando o ocorrido.

De acordo com o comunicado, uma das vítimas, Marilene Martinho Melo, de 52 anos, era servidora municipal. Ela estava na igreja e foi atingida pelos tiros disparados por Rudson Aragão Guimarães, autor do ataque.

As outras vítimas da ação do homem, que é soldado reformado da Aeronáutico, conforme a PM, são Antônio Rama, de 67 anos, pai do pastor da igreja, Rosângela Albernaz, de 50, que participava de um culto no templo, e Heloísa Vieira Andrade, de 59 anos, ex-namorada de Rudson.

“A Administração decreta luto oficial de três dias em todas as repartições públicas e autarquias municipais, e fará suas atividades com as bandeiras à meia-haste”, diz a nota da prefeitura.



