A Prefeitura de Presidente Juscelino, na região Central de Minas Gerais, confirmou, nessa sexta-feira (24), a primeira morte por coronavírus na cidade. Trata-se de um homem de 75 anos, que apresentava quadro de síndrome respiratória aguda grave e estava internado em UTI no Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo, desde segunda-feira (20).



A vítima morava com dois cuidadores. Ambos estão em isolamento com acompanhamento da equipe de saúde do município e não apresentam sintomas da Covid-19.

Após a confirmação do óbito, a Prefeitura de Presidente Juscelino decretou situação de emergência em saúde pública na cidade que tem cerca de 4 mil habitantes.



O município tem dois casos em investigação e outros dois descartados.