Estabelecimentos poderão reabrir na segunda-feira, com medidas de proteção e sem aglomerações

Santa Luzia, na Grande BH, começa a flexibilizar na próxima segunda-feira (27) o isolamento social na cidade, e permitirá a reabertura do comércio em sua quase totalidade. A medida integra o Decreto 3.554/2020, assinado pelo prefeito Christiano Augusto Xavier Ferreira. A decisão, que implanta na cidade o Distanciamento Social Seletivo (DSS), foi tomada levando em conta as recomendações do Governo do Estado, bem como o número de casos e a manutenção de ações de prevenção, que serão exigidas dos estabelecimentos.

Lojas e empresas serão obrigadas a oferecer álcool gel e a limitar o número de pessoas a uma a cada três metros quadrados, respeitando um espaço mínimo de dois metros. Também será exigido um aumento na desinfecção e higienização de áreas comuns, bem como, em alguns casos, o uso de equipamentos de proteção individual. As igrejas poderão retomar missas, cultos e demais atividades sem aglomerações, o mesmo valendo para academias de ginástica e centros de condicionamento físico. Bares e restaurantes poderão voltar a oferecer atendimento interno, desde que resguarando a distância entre os fregueses e limitando seu tempo de permanência para evitar excesso de pessoas. Nos self-services, quem for se servir deve permanecer com a máscara. Salões de beleza e barbearias só poderão atender agendamentos, com a exigência de uso dos EPIs pelos profissionais.

Entre as exceções estão boates, danceterias, casas de festa e eventos; clubes, parques de lazer, campos de futebol e quadras poliesportivas. As aulas seguem suspensas nas redes municipal e estadual.

Confira um trecho do decreto: