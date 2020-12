A Prefeitura de Belo Horizonte decretou ponto facultativo para os dias 24 e 31 de dezembro. As orientações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (22). Com isso, órgãos e entidades do Poder Executivo não funcionarão ou estarão em esquema de plantão.

Serviços considerados essenciais terão atividade normal, inclusive com a manutenção de plantão da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil e do Grupo Gestor de Riscos e Desastres. De acordo com o documento, no caso dos demais serviços indispensáveis à população, "fica facultada aos Secretários Municipais a regulamentação de funcionamento especial".

Nos dias 24 e 31, o BH Resolve não funcionará para atendimento ao público. Reaberto em 28 de setembro, a central atende demandas específicas que não podem ser feitas pela internet ou aquelas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, 83 serviços estão disponíveis na unidade.

Nos demais dias da semana, os atendimentos só serão feitos mediante agendamento on-line. Para marcar data e horário (dias úteis, entre 8h e 17h), é necessário que o cidadão acesse agendamentoeletronico.pbh.gov.br. No dia, a entrada será exclusivamente pela portaria da rua dos Caetés, 342, Centro, com a adoção de controle de fluxo de entrada e saída e medidas de distanciamento.

Leia mais:

Para evitar aglomerações, atendimento no BH Resolve será somente com hora marcada; veja como agendar

Após novo crescimento, secretário prevê estabilização da Covid em Minas só em meados de janeiro

Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva em Belo Horizonte nesta terça-feira