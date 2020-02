A Prefeitura de Belo Horizonte realizará, neste domingo (16), mobilização contra as infecções sexualmente transmissíveis (IST) no Bloco @bsurda, no Centro da capital, durante o pré-Carnaval da cidade.

De acordo com a prefeitura, equipes da Secretaria Municipal de Saúde irão distribuir material informativo e preservativos, como forma de conscientização sobre a importância da prevenção às IST e cuidados com a saúde para curtir a folia.

A ação no Bloco @bsurda será na Praça Rui Barbosa, no Centro, a partir das 13 horas. Neste sábado (15), a mesma atividade é realizada durante o desfile da Banda Mole, na avenida Afonso Pena, também no Centro.

