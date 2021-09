O espaço esportivo da Praça Marco Antônio de Menezes, no bairro Sagrada Família, região Leste da capital, será reaberto a partir desta quarta-feira (8). Segundo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, vinculada à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os campos de areia e futebol society poderão funcionar de segunda a sexta, das 7h às 17h.

Ainda segundo a PBH, a entrada em equipamentos esportivos no local seguirá os mesmos dias e horários. Neste caso, será preciso realizar o agendamento eletrônico, com objetivo de assegurar a lotação máxima permitida enquanto durarem as medidas de distanciamento social.

O uso de máscara de proteção será obrigatório durante toda a permanência. Também será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos.

Os acompanhantes dos alunos dos programas e projetos poderão entrar e permanecer nos locais, desde que informem previamente os dados pessoais ao gerente ou coordenador responsável. É vedada a entrada e permanência de pessoas sem máscara ou que não estejam a utilizando de forma adequada.

Retomada gradual

Uma portaria, publicada no mês passado pela PBH, estabelece a retomada gradual de atividades presenciais de programas e projetos, além da reabertura dos equipamentos esportivos.

Atualmente estão abertos cinco deles: centros esportivos do Vale do Jatobá e Milionários, no Barreiro; ginásios esportivos São Marcos, na região Nordeste, e Jair Florsino dos Reis, região Norte; e Praça de Esportes Louis Braile (Praça da Saudade), na região Leste.

Leia mais:

Covid: Minas recebe mais de 170 mil doses da Pfizer nesta segunda-feira

Adolescentes comemoram vacinação contra Covid-19 em BH

Confira o que abre e o que fecha em BH neste feriado da Independência