A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, responsável pela administração dos parques municipais e do Zoológico de Belo Horizonte, reajustou os valores de acessos aos locais em que são cobrados ingressos. Os preços para o ano de 2021 foram divulgados nesta sexta-feira (1), no Diário Oficial do Município (DOM).

O reajuste foi de cerca de 4%. A partir de agora, o visitante que for ao zoológico pagará entrada de R$ 5,30, entre terça e quinta-feira. Já o ingresso aos sábados, que custava R$ 6,40 em 2020, saltou para R$ 6,65. E aos domingos, o valor foi de R$ 10,30 para R$ 10,70.

Veículos

O acesso ao zoo com motocicleta e carros de passeio também seguiu o reajuste. De terça-feira a sábado, a moto paga R$ 6,65 e, o carro (com até sete lugares), R$ 13,40.

Já aos domingos, para entrar no zoológico com motocicleta, será preciso desembolsar R$ 13,40. Quem for de carro pagará R$ 26,95, fora os bilhetes por cada visitante a bordo.

O bilhete para ingressar no Aquário do Rio São Francisco, dentro do zoo, passa a custar R$ 8, independentemente do dia de visitação.

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica também atualizou valores de serviços de locação de espaços nos parques da capital.

Confira a tabela completa aqui.