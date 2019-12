Solidariedade e amor é o que alimenta os mais necessitados na ceia de Natal do principal restaurante popular de Belo Horizonte, localizado no Centro da cidade. Milhares de pessoas se reúnem para o banquete, que é servido gratuitamente, em todos os anos, no dia 25 de dezembro.



Os donativos podem ser entregues até o próximo dia 23, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em uma das quatro unidades do Restaurante ou no Refeitório da Câmara Municipal.

Além da comida gostosa e gratuita, a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional vai arrecadar livros, brinquedos, guloseimas, material escolar e de higiene. Todas as doações recebidas serão distribuídas pelo Papai Noel durante o almoço de Natal no Restaurante Popular I – Herbert de Souza.



O almoço de Natal do Restaurante Popular é realizado repetidamente há 25 anos, sendo referência nacional em segurança alimentar. A expectativa é de que sejam servidas cerca de 4 mil refeições. Para garantir o serviço no dia 25, a prefeitura irá contar com o apoio de 120 voluntários, entre cidadãos e servidores da Prefeitura.

Para doar, os interessados devem ir até um dos endereços abaixo:

Restaurante Popular I – Herbert de Souza

Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

Restaurante Popular II – Josué de Castro

Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco

Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

Restaurante Popular IV – Dom Mauro Bastos

Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages

Avenida dos Andradas, 3.100 – Santa Efigênia





*Com Maiara Brito, sob supervisão de Cassia Eponine.