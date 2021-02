A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte retificou os editais para concurso público em diversos cargos e de seleção pública para Agente Comunitário de Saúde. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

Segundo a prefeitura, as principais mudanças no Edital 01/2020 - que já estão publicadas no Portal da PBH - são referentes ao cronograma de datas, alteração de cargas horárias de alguns cargos, revogação de vagas de dentistas, alterações nas bibliografias e dos protocolos médicos de admissão.

As inscrições vão de 23 de abril a 24 de maio de 2021 e devem ser feitas pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para nível médio e R$ 110 para nível superior.

As datas previstas na publicação dos editais foram alteradas de acordo com as retificações visando não prejudicar os candidatos.