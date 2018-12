A Prefeitura de Belo Horizonte vai oferecer gratuitamente quatro mil refeições na 24ª edição do Almoço de Natal, realizado no Restaurante Poupular I, na avenida do Contorno, número 11.484, no centro. As refeições serão servidas nesta terça-feira (25), entre 10h e 14h, em um evento com música, teatro e distribuição de presentes.

O cardápio natalino será composto por lombo ao molho de goiaba, arroz com brócolis, farofa natalina e maionese de legumes, sob supervisão da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Durante o almoço, haverá shows, apresentação do grupo Doutores da Alegria e distribuição de presentes feita pelo Papai Noel. Todos os presentes, como material de higiene, brinquedos, material escolar e doces, são doações feitas pela população e arrecadadas pela Prefeitura.