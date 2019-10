Os usuários do metrô vão ter de lidar com mais um aumento na tarifa do metrô, previsto para o próximo domingo (3). Dessa vez, a passagem sobe de R$ 3,40 para R$ 3,70, conforme o cronograma estabelecimento pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Os aumentos são realizados de maneira gradual e, em março de 2020, a passagem vai chegar a R$ 4,25. Antes do primeiro aumento, no dia 5 de maio, a passagem custou R$ 1,80 por aproximadamente 13 anos. A CBTU afirma que, se não houvesse um reajuste no valor da tarifa, o serviço poderia ter de ser paralisado.

Conforme reportagem do Hoje em Dia, o aumento vem contribuindo para a queda no número de passageiros que utilizam o transporte público e 1,2 milhão de pessoas já deixaram de usar o metrô de Belo Horizonte nos primeiros sete meses deste ano, na comparação com mesmo período de 2018.

