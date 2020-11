Alívio para os comerciantes. Na próxima sexta-feira (27), acontece em todo o país a Black Friday, que pode ajudar na recuperação de parte da economia após os impactos sofridos pela pandemia de Covid-19. Só na capital mineira, a ação deve injetar R$ 2 bilhões, segundo pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Belo Horizonte.

A Black Friday foi criada nos Estados Unidos e inaugura a temporada de compras natalinas com várias promoções. O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, vai falar com a repórter Maria Amélia Ávila, sobre a expectativa dos comerciantes, os cuidados na hora de comprar, as formas de pagamento, dentre outros assuntos, nessa terça (24), às 17:30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.