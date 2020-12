A presidente da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (CMI/Secovi), Cássia Ximenes, acredita que a compra da tão sonhada casa própria pode estar mais perto do que as pessoas imaginam.



É que o setor imobiliário está em alta por conta da taxa Selic em 2% - a Selice é a taxa básica de juros da economia brasileira -, e da adequação dos financiamentos, motivos que foram essenciais para a expansão do setor mesmo durante a pandemia da Covid-19.



Segundo ela, existem imóveis que cabem no bolso de cada um, o que é preciso é pesquisar junto às financeiras e imobiliárias uma opção que esteja dentro do orçamento.

Cássia Ximenes fala ainda sobre o setor da construção civil que amargou queda durante os últimos anos e, agora, mesmo com a pandemia, também registra aumento no número de obras no Estado.

Acompanhe a entrevista na íntegra: