Minas Gerais abriga o terceiro maior parque industrial do Brasil, com destaque para os segmentos automobilístico, alimentício, têxtil, eletroeletrônico, mecânica, metalúrgico, siderúrgico, construção civil, autopeças e mineradoras.

Considerado essencial, o setor industrial não parou durante a pandemia do novo coronavírus e apresentou avanço, principalmente no terceiro trimestre deste ano. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os desafios da indústria e as perspectivas para 2021, neste sábado (5), ao meio-dia. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.