O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, admitiu a possibilidade de adiar as datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mas, se acontecer alteração nos dias da aplicação da prova, a decisão não será tomada nos próximos dias.



"É possível mexermos na data da prova, mas é uma discussão prematura. Este não é o momento de discutir data da aplicação do Enem. O que a gente precisa é garantir que vai ter Enem e cumprir essas etapas. Nosso foco é garantir a execução. Se tecnicamente for necessário, vamos mudar a data, mas é uma discussão para frente, não para agora. Não tem uma data limite (para mudança nas datas). Quando for necessário, a gente faz uma alteração", disse Alexandre Lopes em entrevista à Rádio Itatiaia.



A partir deste ano o Enem terá duas modalidades de provas, as impressas, com aplicação prevista para os dias 1º e 8 de novembro, e as digitais, para os dias 22 e 29 de novembro. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção.



A manutenção das datas da prova é criticada por muitos estudantes em função dos impactos causados pelo novo coronavírus. Apesar das aulas presenciais comprometidas neste ano e as escolas públicas ainda com indefinições sobre o estudo a distância, o Enem está garantido pelo Ministério da Educação (MEC).



“Quem se sentir prejudicado, pode entrar na justiça. Mas temos conseguido vencer todas as ações judiciais mostrando todo o trabalho que está sendo feito, o que precisa ser feito para ter Enem”, ressaltou Lopes.

Inscrições

As inscrições para a prova começaram segunda-feira (11) e vão até o dia 22 de maio. Elas poderão ser feitas por meio da página do Enem na internet (clique aqui).



Até o momento, segundo o Inep, 1,4 mil estudantes se inscreveram para a prova, 100 mil a mais do que em 2019. Na modalidade digital foram 91 mil inscrições.