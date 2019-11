Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (22), próximo à penitenciária José Maria de Alkimin, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, informou que “a vítima era um detento do regime semiaberto e retornava à unidade prisional no período noturno” e que as investigações do ocorrido ficarão a cargo da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que ouviu disparos e viu quando uma moto vermelha e um Pálio prata passaram em alta velocidade próximo ao local do crime. A PM fez buscas, mas não conseguiu encontrar os veículos com os possíveis suspeitos.

O homem foi morto na avenida Nogueiras, por volta das 19h50, com vários disparos na cabeça, rosto, tórax e braço.

Ainda segundo a PM, a ficha criminal da vítima inclui passagens por homicídio, em 2014; tentativa de homicídio em 2016; tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Imagens de câmeras de segurança de locais próximos ao crime podem ajudar na identificação dos suspeitos.