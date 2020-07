Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante em Sabará, Região Metropolitana da capital, por posse de fotos e vídeos íntimos da enteada, uma adolescente de 15 anos. As imagens estavam no celular do investigado. De acordo com a Polícia Civil, ele também teria tentado ter relações sexuais com a vítima.

O homem é padrasto da adolescente há oito anos. Durante o interrogatório, o suspeito confessou a posse das fotos e dos vídeos e revelou que, desde a entrada da menina na puberdade, passou a se interessar por ela.

De acordo com o artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”.