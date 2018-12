Um homem ficou ferido ao tentar fugir do Complexo Penitenciário Nelson Hungria (CPNH), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao utilizar uma tereza (corda feita com retalhos de tecidos) e cair. O caso aconteceu por volta da 0h40 desta segunda-feira (24) e o detento foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem para receber atendimento médico.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), outros presos tentaram fugir da penitenciária, mas foram flagrados presos no telhado do anexo 1 da unidade prisional. A secretaria não informa quantos detentos teriam sido flagrados na tentativa de fuga, mas afirma que todos foram contidos por agentes penitenciários.

"O Grupo de Intervenção Rápida (GIR) do sistema prisional estava de prontidão no Complexo, logo agiu e, com a equipe de plantão, evitou a fuga. O Comando de Operações Especiais (Cope) da Seap também foi acionado", afirmou a secretaria por meio de nota. "Neste momento a unidade está sem alterações. Todo o procedimento padrão de contagem de presos e vistorias nos pavilhões está sendo realizado".

Fuga em Betim

Na tarde deste domingo, um homem de 32 anos fugiu do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Betim, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por meio de um buraco na parede de um dos pavilhões, ele teve acesso à área externa da unidade e foi resgatado por comparsas fortemente armados, que atiraram contra agentes penitenciários, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap).

Há relatos não oficiais de que outros cinco detentos teriam tentado fugir pelo buraco, feito depois da retirada de um bloco de concreto da cela, mas eles foram contidos pelos agentes. Somente um deles teria conseguido escapar ao cair em um barranco e ao pular um pontilhão que dava acesso à rua, onde havia um Siena prata, onde estariam os comparsas.

