Um homem foi preso na noite desta terça-feira (10), no Centro de Belo Horizonte, após fingir ser policial. De acordo com a Polícia Militar, com um simulacro de arma de fogo, o suspeito teria ameaçado um motociclista, com quem teria tido uma briga de trânsito na praça Raul Soares.

Após denúncia do motociclista, policiais militares abordaram o homem de 52 anos, que reafirmou ser um policial, mostrando um falso distintivo. Após o suspeito cair em contradição várias vezes, os policiais levantaram a sua ficha e verificaram que o homem tinha passagens por extorsão, furto e violência doméstica. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes 2.

