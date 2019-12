Um homem de 33 anos foi preso na madrugada deste domingo (29) por suspeita de sequestrar, amarrar, ameaçar e torturar o ex-sogro na região da Várzea das Flores, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A filha da vítima havia terminado um relacionamento com o suspeito na sexta-feira (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 26 anos pediu para ir à casa do ex-companheiro para buscar seus objetos pessoais, mas levou o pai porque estava sendo ameaçada de morte.

O suspeito, então, teria dado uma mordida no ombro da ex-companheira para depois agredir o ex-sogro, amarrando e colocando o homem dentro do porta-malas de seu carro. O suspeito teria levado a vítima para a lagoa Várzea das Flores e feito várias ameaças. Ele tirou fotos e mandou áudios para o celular de uma cunhada da ex-companheira. Em uma delas, a vítima é torturada com a presença de um cão da raça pitbull.

A filha do homem sequestrado acionou a polícia, que fez um rastreamento na região da lagoa, inclusive com ajuda de helicóptero, sem encontrá-lo. Depois que o suspeito pediu para que a ex-companheira se encontrasse com ele na casa onde moravam, a polícia decidiu montar uma tocaia. Assim que o homem apareceu no endereço marcado, no bairro Cruzeiro do Sul, foi preso em flagrante e a vítima foi libertada.

O suspeito, que estava com uma espingarda de pressão, chegou ainda a resistir à prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Betim.

