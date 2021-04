A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (19), um homem suspeito de furtar 29 ampolas de vacinas contra a Covid-19 de um posto de saúde de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

Segundo a corporação, o alarme do sistema da unidade, que fica no bairro Independência, foi acionado na madrugada do sábado (17) e a empresa privada que faz o monitoramento verificou a situação. Porém, como não havia sinal visível de arrombamento, foi embora. Nesta segunda-feira (19), funcionários chegaram para trabalhar e viram a fechadura da porta danificada.

De acordo com a ocorrência, os responsáveis pelo posto constataram a falta das ampolas e as polícias Civil, Militar e Federal estiveram no local para averiguação. No decorrer do dia, o suspeito e as vacinas foram localizados e levados para a delegacia da PF da cidade.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e pode pegar até oito anos de prisão pelo crime de furto qualificado.

"Os imunizantes apreendidos pela PF provavelmente perderam sua eficácia, por não terem sido armazenados da forma devida. Eles serão devolvidos à Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros", explicou a Polícia Federal.

