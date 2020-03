Um equatoriano de 40 anos, que foi preso por tráfico de drogas, no Aeroporto Internacional de Confins na última sexta-feira (28), está internado no Hospital Eduardo de Menezes, referência na capital mineira no atendimento a pacientes com doenças infectocontagiosas. O homem foi flagrado com cocaína quando tentava embarcar para a Itália, onde mora.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o homem não apresenta sintomas do coronavírus, mas, mesmo assim, foi encaminhado ao hospital na segunda-feira (2). O detento está em observação sob escolta do sistema prisional. A Sejusp não informou há quantos dias o homem estava no Brasil.

De acordo com o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, há 64 casos suspeitos de coronavírus sendo investigados em Minas.