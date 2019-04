A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu dois homens, de 21 e 25 anos, que seriam os autores de um homicídio dentro de uma escola municipal de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 9 de fevereiro. A vítima, de 32 anos, assistia a uma partida de futebol no pátio da instituição de ensino no momento em que foi encontrado pelos assassinos.

Conforme informações passadas pela polícia nesta quinta-feira (11), o crime estaria relacionada a atritos referentes ao tráfico de drogas. Um dos suspeitos, preso no último dia 28, é apontado como chefe do tráfico de drogas na região do bairro Durval de Barros e teria sido o condutor da motocicleta que teria feito transporte ao comparsa, autor dos disparos. O homem suspeito de atirar sete vezes contra a vítima, dentro das dependências da escola, foi preso nesta segunda-feira (8).

O inquérito policial está em fase de conclusão e, tão logo finalizado, será remetido ao fórum local, com indiciamento dos suspeitos por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, além de associação criminosa.