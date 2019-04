Dois suspeitos de serem autores de uma série de assaltos na região do Barreiro foram presos na noite deste domingo (21). Os dois jovens, de 18 e 21 anos, foram parados pela Polícia Militar na rua Água da Prata, no bairro Lindeia, depois de terem roubado o Fiat Palio de um senhor de 78 anos e usado o veículo para assaltar uma padaria do mesmo bairro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a dupla teria roubado o carro no momento em que o motorista tentava entrar em sua garagem. Os rapazes simularam estar armados e teriam empurrado o idoso no momento em que ele se recusou a entregar o veículo.

Poucos minutos depois, a Polícia Militar recebeu a notícia que dois jovens com as mesmas características do roubo de carro teriam assaltado uma padaria do bairro Lindeia. A dupla entrou no local, fingiu estar armada e exigiu que se entregasse dinheiro e cigarros.

Policiais fizeram um bloqueio no bairro e os rapazes foram avistados dentro do Palio. Após a ordem de parada, os suspeitos saíram do veículo sem oferecer resistência. Com um deles havia um celular roubado, que seria fruto de um dos assaltos realizados anteriormente na região do Barreiro. O caso foi encaminhado ao Detran.