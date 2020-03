Dois suspeitos de participação no roubo a uma casa em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram presos pela Polícia Militar nesta quarta-feira (11). O crime aconteceu na noite de sábado (7) no momento em que uma família de cinco pessoas se preparava para jantar. Uma adolescente de 17 anos foi estuprada durante a ação dos bandidos e o autor do crime sexual ainda é procurado pela polícia.

Uma denúncia levou policiais da Rotam até dois endereços da rua Copeia, no bairro São Geraldo, em Belo Horizonte. Em uma casa, foi localizado um jovem de 26 anos que não teria ido até a casa de Juatuba, mas teria ajudado os assaltantes. No outro endereço, encontraram um rapaz de 18 anos, que confessou a participação no roubo. Nas buscas feitas nas duas residências, foram encontrados vários celulares.

O suspeito contou que foi a Juatuba com dois comparsas na sexta-feira (6) e ficou hospedado na casa do sogro de um jovem conhecido como Ben 10, que seria o autor do estupro da adolescente. Ele indicou o endereço da residência, no bairro Samambaia, e a polícia foi até o local. Lá, encontrou as duas armas usadas no crime – uma submetralhadora de fabricação artesanal e uma réplica de arma de fogo – enterradas no quintal.

Sobre o estupro, ele contou que não sabia do crime. O comparsa teria cometido o abuso sexual no momento em que os outros dois recolhiam os objetos de valor. O suspeito relatou que perguntou a Ben 10 porque havia demorado, mas este teria respondido que estava revistando a casa em busca de celulares e dinheiro.

A Polícia Civil e a Polícia Militar continuam a realizar diligências em busca dos outros dois suspeitos do roubo. Quem tiver informações pode fazer uma denúncia anônima pelo 181.

