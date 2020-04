Cerca de 200 detentos vão produzir 2 milhões de máscaras de proteção individual que serão utilizadas no combate ao coronavírus em Minas. O anúncio foi feito pelo governo do Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 165 mil metros de tecido TNT chegaram a Belo Horizonte para distribuição em 20 presídios e penitenciárias.

As máscaras serão destinadas a hospitais, prefeituras, forças de segurança e população em geral. Corte, montagem, costura e esterilização dos artigos seguem os parâmetros da Vigilância Sanitária.

22 mil por dia

Conforme o governo estadual, a produção já vem acontecendo desde a última semana. No entanto, até então, os insumos eram fruto de doações de parceiros, como empresários e prefeituras locais. Com a aquisição dos 165 mil metros de tecido TNT, há um reforço nos resultados, com meta de entrega de 22 mil itens por dia

Para os detentos envolvidos na atividade, além da participação nesta corrente de solidariedade, há a vantagem de obterem remição da pena pelos serviços prestados. A cada três dias trabalhados, um é subtraído da condenação.

Confira a lista das unidades prisionais que vão produzir as máscaras

Complexo Penitenciário Nelson Hungria - Contagem

Penitenciária José Edson Cavalieri - Juiz de Fora

Presídio Feminino de Eugenópolis

Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo Inspetor José Martinho Drumond - Ribeirão da Neves

Penitenciária Professor Jason Albergaria - São Joaquim de Bicas

Presídio de Lagoa Santa

Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo - Carmo do Paranaíba

Presídio Alvorada de Montes Claros - Montes Claros

Penitenciária de Francisco Sá

Penitenciária Francisco Floriano de Paula – Governador Valadares

Penitenciária de Formiga

Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho - Ipaba

Presídio de Timóteo

Penitenciária de Teófilo Otoni

Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira - Uberaba

Presídio Professor Jacy de Assis - Uberlândia

Presídio de São Sebastião do Paraíso

Presídio de Itajubá

Complexo Penitenciário de Ponte Nova

Presídio de Caxambu

