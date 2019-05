Três detentos do Presídio de Abre Campo, na Zona da Mata, fugiram do local no fim da tarde dessa segunda-feira (20). De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), os homens ainda não foram recapturados.

Detentos fugiram nessa segunda-feira (20)

Segundo a Seap, um detento de 19 anos e outros dois, de 24, foram à capela ecumênica da unidade prisional por volta das 18h. Em seguida, enquanto aguardavam a autorização para retorno às celas, os indivíduos arrancaram as grades da sala e pularam a muralha, conseguindo fugir.

Durante toda a noite e madrugada, os agentes de segurança penitenciários realizaram buscas na mata que fica atrás do presído. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio na ação.

No entanto, os homens ainda não foram localizados. Segundo a Seap, as circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas administrativamente por meio de um procedimento de investigação interno.