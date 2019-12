Presos fogem e internos iniciam motim no Ceresp de Contagemhttps://t.co/MTJtcBF9fT pic.twitter.com/b4tnfA1vus — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 20, 2019

Cerca de nove presos fugiram, na madrugada desta sexta-feira (20), do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Contagem, na Grande BH. Durante a fuga, outros detentos iniciaram uma rebelião, houve negociação e a situação foi controlada.

De acordo com informações preliminares apuradas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por volta das 0h, um grupo de internos aproveitou o momento em que os agentes levavam um preso para o interior de uma das celas para iniciar um enfrentamento e fugir.

A pasta ainda não tem a informação oficial de quantos homens fugiram. No entanto, em grupos de WhatsApp que seriam de policiais militares circulam nomes de nove suspeitos de serem os fugitivos.

A fuga, que foi registrada em um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra os detentos correndo em frente ao presídio. No interior do Ceresp, outros presos iniciaram um motim. Segundo a pasta, a equipe do Ceresp conseguiu conter parte dos presos após uma negociação que contou com a participação da Polícia Militar.

De acordo com o Ceresp, a unidade encontra-se com a ordem reestabelecida e agentes de segurança penitenciários realizam a contagem dos presos e procedimentos de segurança. Procurada, a Polícia Militar informou que deu apoio, mas não passou outras informações sobre o ocorrido desta madrugada.

Informações não-oficiais

Também no WhatsApp, circulam informações de que os homens teriam abordado taxistas para fugirem. Dessa forma, dois detentos teriam sido deixados na Cabana do Pai Tomás, um em Ibirité e outro em São Joaquim de Bicas, ambas cidades da Grande BH. Nesse último caso, inclusive, o motorista do táxi utilizado teria sido abandonado na BR-381.

Ainda segundo essas informações, três presos teriam sido vistos no bairro das Indústrias e outros dois no bairro Betânia, na região Oeste da capital.