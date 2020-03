Cerca de 200 detentos de 20 unidades prisionais de Minas irão fabricar máscaras de proteção contra o novo coronavírus. A previsão, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), é de que na próxima semana 22 mil máscaras cirúrgicas sejam produzidas diariamente pelos presos. Os materiais poderão ser utilizados pela população, hospitais, asilos e pelas forças de segurança.

A produção começou na última terça-feira (24) no Complexo Penitenciário de Ponte Nova, na Zona da Mata, e os processos de corte, montagem e costura dos equipamentos utilizados por quem tem sintomas da Covid-19 seguem parâmetros de confecção da Vigilância Sanitária. Doze presas são responsáveis pelo trabalho na unidade e pelo menos 4 mil máscaras devem ser produzidas a cada semana. Elas serão enviadas aos hospitais Arnaldo Gavazza Filho e Nossa Senhora das Dores, além de serem utilizadas por profissionais da unidade.

Em Juiz de Fora, também na Zona da Mata, a camisaria Chico Rei começou, nessa quarta-feira (25), a produção dos materiais na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires. Cinco internos e costureiros que atuavam na confecção de camisetas no local agora vão produzir máscaras para quem atua na limpeza urbana do município e na unidade prisional.



Já em Caxambu, no Sul de Minas, o trabalho começa nesta quinta-feira (26), com a mão de obra de 15 presas, que já têm experiência na função,uma vez que confeccionam 5,8 mil camisetas por mês.

Os materiais utilizados para a fabricação nas unidades prisionais de todo o Estado são doados por prefeituras, entidades civis, empresários ou moradores.

