A quarta-feira (10) será de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento em Belo Horizonte. A previsão meteorológica indica temperatura máxima de 26°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima para hoje foi de 17ºC. A Defesa Civil informou que a umidade relativa do ar deve girar em torno de 60% na parte da tarde.

Na quinta-feira (10), a expectativa é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à tarde. Os termômetros devem registrar entre 17ºC e 26ºC, enquanto a umidade relativa do ar pode variar entre 60% e 100%.

Na sexta-feira (13) e no sábado (14), o clima deve permanecer o mesmo: céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nos dois dias, mínima tende a ser de 17ºC e a máxima de 27ºC e 28ºC, respectivamente.

7h35 - A previsão meteorológica indica que a quarta-feira (10) será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento. A temperatura mínima foi de 18 °C, a máxima estimada é de 25 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde. pic.twitter.com/4qCAgf5A7U — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) March 10, 2021

Alerta de risco geológico

Os próximos dias também poderão vir acompanhados de pancadas de chuva na capital mineira. Por isso o órgão divulgou, na terça-feira (9) um comunicado alertando sobre o alto risco geológico até a próxima sexta (12) em virtude das chuvas. Há recomendação para atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos. Ou seja, devido ao encharcamento do solo, ocasionado pelas chuvas recentes e pelas que ainda devem cair, pode haver deslizamentos, afundamentos e desabamentos em terrenos e construções da cidade.

Os principais sinais de que deslizamentos podem acontecer são trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.

Abaixo, veja recomendações para o período de chuvas:

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.⠀⠀

Sinais de que deslizamentos podem ocorrer:⠀⠀

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Recomendações para o período chuvoso:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.⠀

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

