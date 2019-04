A previsão do tempo para o fim de semana em Belo Horizonte e região é de calor e chuvas. Segundo o meteorologista Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada nesta sexta-feira (5) é de 20°C e a máxima prevista é de 31°C.

Também nesta sexta há previsão de pancadas de chuva e trovoadas no fim da tarde e à noite, que devem se intensificar ao longo do fim de semana. O motivo é uma frente fria vinda do Sul do país que segue avançando para Minas Gerais.

Desta forma, o céu deve permanecer de parcialmente nublado a nublado nestes sábado (6) e domingo (7). A umidade relativa do ar, em torno de 50%, ajuda a amenizar a sensação de calor, assim como a cobertura das nuvens no céu.

A previsão de chuvas é válida também para as regiões Noroeste, Sul, Triângulo, Zona da Mata e Central do Estado.

