Vale a pena manter o guarda-chuva à mão, pelo menos se você mora em Belo Horizonte e estará na cidade durante esta semana. A previsão do tempo até sexta-feira (1º) é de possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os dias devem ser de calor, até 33ºC, e nebulosidade de segunda (28) a sexta, de acordo com o portal Climatempo.

Até 1º de novembro, os dias devem amanhecer mais ensolarados, mas com aumento da nebulosidade pela manhã, culminando com a chuva nos demais períodos.

Nesta segunda e também na terça (29), as chances de chover são de 90%, e as temperaturas devem oscilar entre 19°C e 33°C, segundo o Cimatempo. As mínimas não descem abaixo de 18ºC, durante as madrugadas. Já para o próximo fim de semana, a previsão é de céu claro sem chuvas.

