A chuva que caiu nessa quinta-feira (7) em todas as regiões de Belo Horizonte e que já superou, em muitos bairros, a média histórica de volume de chuvas de fevereiro, deve voltar nesta sexta-feira (8). Mas no fim de semana ela deve dar uma trégua, para retornar, novamente de forma contínua, no início da próxima semana.

Nas regiões do Barreiro, onde o volume de chuvas chegou aos 185 mm nessa quinta, Centro-Sul (216,6 mm) e Oeste (214,6 mm), o acumulado nos primeiros seis dias de fevereiro ultrapassou o volume estimado para todo o mês, que é de 181,4 mm.

E este volume deve aumentar ainda mais nesta sexta-feira (7), já que a previsão continua sendo a mesma de quinta: céu nublado com pancadas de chuvas acompanhadas por raios e rajadas de vento a qualquer hora do dia. A temperatura mínima registrada nesta sexta foi 17°C e, a máxima estimada, 24°C.

Já para este sábado (8), a previsão é que a chuva dê uma "trégua", o que não significa que não vai chover, mas que se chover, será com bem menos intensidade. Diferentemente dessa quinta, que a chuva foi contínua e em toda a região da cidade, neste sábado, há posibilidade de pancadas de chuvas isoladas previstas para o fim da tarde e noite. E o calor também deve aumentar, com a máxima estimada em 27°C.

No domingo (9) as chuvas devem ocorrer ainda menos, somente em alguns pontos da cidade e, na segunda (10), a tendência é que o calor aumente ainda mais, podendo a máxima chegar aos 28°C. Com isso, ou seja, a alta umidade e o calor, há possibilidade de formação de novas tempestades a partir de terça-feira (11).

