A sexta-feira (6) começou com chuva em algumas regiões de Belo Horizonte e a expectativa é que mais água caia do céu até o fim do dia na capital. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de chuvas ao longo do dia, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O órgão municipal emitiu um alerta para precipitações de 20 a 40 mm, válido até a manhã de sábado (7). A temperatura mínima registrada na capital mineira nesta sexta foi de 16°C e a máxima estimada é de 27°C.