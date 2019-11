A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (22), cerca de 1600 tabletes de maconha durante abordagem na BR-262, em Juatuba, na Grande BH. O material está sendo pesado e acredita-se que chegue a 1,5 tonelada.



De acordo com a PRF, os agentes deram ordem de parada à carreta, com placas do Rio Grande do Sul, por volta de 0h30, no km 372 da rodovia. Ao ser abordado, o condutor do veículo apresentou intenso nervosismo, informou que saiu de Guaíra (RS), mas não soube informar qual seria seu trajeto até o local de descarga da mercadoria.



Por essa razão, os policiais fizeram uma busca mais apurada na carga de óleo de soja que era transportada e encontraram, em um fundo falso na carroceria do veículo, todo o material ilícito. O homem, de 56 anos, foi preso.



Ainda durante a fiscalização, pertencente à Operação Lábaro (bandeira), a equipe da PRF notou a presença próxima de um automóvel com placas de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O motorista desse veículo foi abordado e foi constatado que se tratava de um serviço de batedor para a carreta carregada com maconha.



O homem, de 46 anos, também foi detido. Todos os envolvidos e a droga foram encaminhados para PRF em Belo Horizonte.