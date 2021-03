A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,5 tonelada de maconha na rodovia Fernão Dias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (6). A droga estava escondida em um caminhão baú que vinha de Maringá, no Paraná, para Belo Horizonte.

Segundo a PRF, o veículo foi parado na altura do Km 499 com problemas no sistema de iluminação. Durante a fiscalização, o motorista se mostrou nervoso e os agentes decidiram fazer uma busca ao suspeitarem do cheiro vindo da carroceria do veículo. Os tabletes da droga estavam escondidos na carga de conduítes, mangueiras usadas em instalações elétricas.

O motorista disse aos agentes que receberia R$ 2,8 mil para fazer o transporte da maconha, que foi avaliada em R$ 1,5 milhão.