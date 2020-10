Um homem foi detido em flagrante por transportar aves silvestres sem autorização dos órgãos de fiscalização ambiental. No veículo dirigido pelo suspeito, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 17 pássaros da espécie trinca-de ferro.

Conforme a corporação, os animais estavam escondidos no porta-malas do veículo, acondicionados de forma precária em gaiolas e caixas de sapato. Além de escuro e sem circulação de ar, não havia água e nem alimento para as aves. Um dos pássaros estava morto.

A apreensão ocorreu na quarta-feira (22) durante uma fiscalização de rotina na BR-381, em João Monlevade, região Central de Minas. O motorista de um Corolla foi abordado para que os policiais verificassem a documentação do automóvel.

Ao abrirem o porta-malas para conferir o estepe, os agentes encontraram os 17 pássaros. O motorista alegou que pegou os animais em Santa Rosa da Serra, no Alto Paranaíba, e os levaria para Lajinha do Pancas, no Espírito Santo. Lá, segundo o homem, os animais receberiam as anilhas.



O veículo foi recolhido ao pátio da PRF. O condutor foi detido e apresentado à Policia Civil de João Monlevade. Já os animais foram encaminhados para a Policia Militar Ambiental de Itabira.