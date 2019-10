A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 20 kg de pasta base neste sábado (5), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da PRF, uma equipe de agentes estava em ronda quando abordou um veículo de Ituiutaba que seguia no sentido BH. Durante a abordagem, o motorista, de 40 anos, demonstrou nervosismo diante da fiscalização e não soube justificar o motivo da viagem.

Os policiais, então, realizaram uma busca minuciosa no veículo e encontraram um compartimento oculto no painel do carro. No local, foram encontradas 20 barras de substância análoga à pasta base de cocaína. Foi dada voz de prisão ao motorista. Ele e o veículo foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte.