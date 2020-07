A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 22 kg de pasta base de cocaína na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (11). Uma pessoa foi presa.

Os agentes localizaram o entorpecente dentro um Corsa Sedan, após uma abordagem por excesso de velocidade no km 320. A droga estava em um compartimento oculto, no porta malas.

Segundo a PRF, o motorista do veículo, de 27 anos, estava bastante nervoso e não soube explicar o motivo da viagem, o que teria levado os policiais a realizar uma busca minuciosa no carro. Em seguida, ele confessou aos policiais que saiu do Mato Grosso do Sul com destino a Belo Horizonte.

O suspeito e a droga foram levados para uma delegacia da Polícia Civil.