A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão carregado com 500 caixas de cigarros coreanos contrabandeados, em Sete Lagoas, região Central de Minas. Para esconder a carga ilícita, os suspeitos ocultaram os pacotes em meio a carga de chuchu e berinjela.



Mesmo com o disfarce, os cigarros foram encontrados. O caso aconteceu na noite de terça-feira (3), na BR-040. Agentes da PRF faziam fiscalização de rotina, na altura do km 471, quando deram ordem de parada para o caminhão. O motorista, de 32 anos, e um passageiro, de 22 anos, demostraram intenso nervosismo, o que levantou a suspeita dos policiais.



Eles informaram que estavam levando uma carga de legumes de Fortaleza, no Ceará, para São Paulo. Porém, como entraram em contradição, foi feita busca minuciosa no veículo, onde foram encontrados, escondidos entre os legumes, os cigarros contrabandeados vindos da Coreia do Sul.



Posteriormente, os homens contaram que pegaram o veículo carregado em um posto de combustíveis em Recife, no Pernambuco, e que o levariam a outro posto em Contagem, na Grande BH. Eles ainda informaram que receberiam R$ 4 mil pelo transporte da carga contrabandeada.



De acordo com a PRF, os legumes foram doados para a Instituição Vila Vicentina, entidade que cuida de idosos no município de Sete Lagoas. O caminhão, a carga e os suspeitos foram encaminhados para a Polícia Federal em Belo Horizonte.