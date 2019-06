Um homem foi preso com 550 mil maços de cigarros, escondidos em uma carga de repolhos, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na BR-381, em Jaguaraçu, na região do Vale do Rio Doce, nessa quinta-feira (6).

De acordo com a PRF, o motorista apresentou uma Nota Fiscal de Produtor, referente a uma carga de repolhos, com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. Mas, ao fiscalizarem a câmara fria do baú, os policiais verificaram que ela estava desligada e que algumas caixas da verdura já não apresentavam boas condições de conservação, o que chamou a atenção dos agentes.

As caixas então foram retiradas do fundo do baú, revelando a existência de caixas de papelão escondidas no meio da carga, que tinham cigarros de fabricação paraguaia, configurando crime de contrabando.

Diante da descoberta, o motorista contou aos policiais que assumiu a direção do veículo em um posto de gasolina na cidade de Ibiúma, em São Paulo, e que a chave do veículo foi passada por um homem que ele não conhecia. Ele ainda afirmou não ter acompanhado o carregamento do veículo.

Mas um fato verificado pelos policiais foi que ele não demostrou, durante a abordagem, preocupação com a câmara fria estar inoperante, mesmo sabendo que as verduras entrariam em decomposição antes da chegada ao destino.

O homem foi preso por contrabando e uso de documento (Nota Fiscal) com dados falsos. Foram apreendidos ainda R$1.460,00 em dinheiro e dois celulares.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Policia Federal e o veículo à Receita Federal.

