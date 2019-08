Cinquenta e seis quilos de cocaína pura foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O entorpecente, dividido em diversos tabletes, estava escondido em compartimentos ocultos do veículo.

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (15), na altura do km 499, quando uma Strada trafegou pela rodovia com velocidade acima do permitido. O motorista, de 35 anos, foi abordado e apresentou nervosismo ao conversar com os agentes, que desconfiaram da atitude dele.

Ao verificarem a caminhonete, os policiais perceberam diversos parafusos soltos na lataria e suspeitaram da adulteração nas características originais. Durante busca minuciosa, o entorpecente foi localizado. Ao todo, foram localizados 54 tabletes, com 56,5 quilos de cocaína pura.

O suspeito contou que receberia R$ 3 mil para levar a droga de São Paulo para Belo Horizonte. Segundo ele, a cocaína seria entregue no estabelecimento de um shopping da capital mineira. O homem foi detido em flagrante por tráfico de drogas e levado, junto com a droga, para a Polícia Federal da capital. O veículo foi apreendido.