Um caminhoneiro de 38 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (12) após ser flagrado transportando 650 kg de maconha na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, carregado com mudas de árvores, saiu de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, rumo à capital mineira.

Entretanto, após ser parado para fiscalização, foram localizados 650 kg de maconha escondidos no teto do veículo.

Conforme os agentes, o motorista confessou que receberia a quantia de R$ 5 mil para fazer o transporte do entorpecente.

