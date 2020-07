Duzentos e quarenta mil maços de cigarro contrabandeado, com valor avaliado em R$ 1,2 milhão, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), escondidos em uma carga de sofás, durante ação de fiscalização em João Monlevade, na região Central de Minas, na manhã desta terça-feira (7). Um homem de 50 anos, motorista da carreta, foi preso.

De acordo com o órgão, o motorista da carreta apresentou uma nota fiscal relativa a 33 sofás. No entanto, em vistoria ao veículo, os policiais notaram que os móveis estavam empilhados, tampando a visibilidade do fundo do caminhão. Além disso, eles estavam em quantidade menor do que o declarado em documento.

Material é avaliado em R$ 1,2 milhão

Por essa razão, os agentes retiraram alguns dos sofás e localizou diversas caixas de cigarros. À PRF, o motorista declarou que vinha de Umuarama, no Paraná, e seguia com destino à cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

O detido, natural do Paraná, ainda informou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da mercadoria. O homem foi preso por contrabando e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.