A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 500 quilos de maconha dentro de um caminhão na BR-381, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo (7).

Segundo a PRF, o motorista do caminhão foi abordado na saída para o Espírito Santo, na altura do km 450, às margens da rodovia, após frentistas de um posto de gasolina desconfiarem do veículo, que estava parado no local.

A PRF informou que o motorista vinha de Itumbiara, em Goiás, com destino a Vitória, no Espírito Santo.