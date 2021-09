O Ministério da Infraestrutura informou nesta, quarta-feira (8), que, nas últimas horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmontou 67 ocorrências de bloqueio do trânsito com concentração de populares e tentativas de bloqueio total ou parcial de rodovias.

Até o momento, pontos de concentração foram registrados em oito estados: Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Sul. Apesar de reter caminhões, o bloqueio é pontual, ou seja, veículos de passeio estão autorizados a trafegar.

“A PRF encontra-se em todos os locais identificados e trabalha pela garantia do livre fluxo com a tendência de fim das mobilizações até a 0h de 9/9”, diz o comunicado.

Ainda segundo a pasta, vídeos e fotos que circulam na web não refletem, necessariamente, o estado atual da malha rodoviária.

MInfra, com informações da @PRFBrasil, afirma que, às 17h30, foram registrados pontos de concentração em rodovias federais com abordagem a veículos de cargas em 8 estados: Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Sul pic.twitter.com/qCBDQua2XQ