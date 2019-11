Mais um feriado prolongado se aproxima e, com ele, aumentam as preocupações com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias e no entorno do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte. Para garantir a segurança e fluidez no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a BHtrans lançam operações para o feriado da Proclamação da República.

A PRF lança as ações preventivas à 0h da próxima quinta-feira (14), denominada Operação Proclamação da República 2019, vai contar com a intensificação do policiamento com cerca de 800 policiais e 150 etilômetros em pontos estratégicos das rodovias mineiras até às 23h59 de domingo (17).

O foco será na prevenção e diminuição da gravidade de acidentes, na resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito e no combate às infrações de trânsito que causam mais acidentes como ultrapassagens proibidas, dirigir sob influência de álcool e transitar pelo acostamento.

Restrições de tráfego

Por medida de segurança, devido ao aumento no fluxo de veículos, a PRF restringirá o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, que necessitem de Autorização Especial de Trânsito (AET), somente em rodovias federais de pista simples, em alguns dias do feriado.

Confira abaixo os dias e horários das restrições:

• 14/11/2019, quinta-feira das 16h às 22h;

• 15/11/2019, sexta-feira, das 06h às 12h;

• 17/11/2019, domingo das 16h às 22h.

A multa para quem descumprir a determinação é de R$ 130,16, com 4 pontos na carteira, além da retenção do veículo.



Rodoviária BH

Já as intervenções no trânsito na região da rodoviária de Belo Horizonte começam na quarta-feira (13) e vão até a próxima segunda (18).

Confira:



OPERAÇÃO INÍCIO TÉRMINO DIA PLANO OPERACIONAL 13, 14, 15/11 (quarta, quinta e sexta-feira) SAÍDA 14h 24h 15/11 (sexta-feira) Monitoração - - 16/11 (sábado) Monitoração - - 17/11 (domingo) CHEGADA 15h 24h 18/11 (segunda-feira) CHEGADA 5h 12h





Plano de saída



Proibição de estacionamento

- Rua Rio Grande do Sul, entre avenida do Contorno e rua dos Tupinambás (somente lado direito);



- Rua Saturnino de Brito, em toda a extensão, no sentido da via (lado direito), com desativação de carga e descarga;



- Rua Paulo de Frontin, entre rua Acre e rua dos Guaranis, no sentido da via lado direito);

Fechamentos operacionais



- Rua Paulo de Frontin com avenida Olegário Maciel, sob o viaduto B;



- Rua Paulo de Frontin com rua Acre, somente trânsito local;



- Rua Paulo de Frontin com rua dos Guaranis (com saída para a rua dos Caetés), permitindo a saída do estacionamento;



- Rua dos Caetés com avenida do Contorno, canalização, criando direita livre;



- Viaduto B, fechamento alça da rua dos Caetés;



- Canalização de saída do estacionamento superior para acesso à rua dos Guaranis e/ou plataforma inferior e veículos vindo da plataforma superior para passagem pelo estacionamento inferior/ contra-fluxo na rua Paulo de Frontin. Essa saída em direção à rua 21 de Abril será a mesma para veículos que acessarem o estacionamento inferior e taxistas.





Plano de chegada



- Na Avenida Olegário Maciel com rua dos Caetés, vindo do viaduto B, alça avenida Pedro II, será feito bloqueio operacional com desvio via rua dos Carijós, somente para ônibus rodoviário, com o objetivo de evitar que não desrespeitem a fila de desembarque.



- Na rua dos Caetés com rua dos Guaranis, ônibus rodoviário vindo do viaduto B – alça avenida Antônio Carlos deverá mudar de faixa (abertura da mureta do viaduto – alça avenida Pedro II), com o objetivo de acessar a avenida do Contorno para a fila de desembarque. Caso efetuado o fechamento na avenida Olegário Maciel com rua dos Caetés (descrito acima), esses ônibus deverão seguir na avenida e convergir à direita, acessando a rua dos Carijós até a avenida do Contorno.



- Avenida do Contorno com rua 21 de Abril, os agentes devem garantir a fluidez na avenida do Contorno, em ambos os sentidos.



- Na rua Paulo de Frontin com avenida Olegário Maciel, serão priorizados o trânsito da rua Paulo de Frontin, devido ao grande número de ônibus com intenção de acessar a área de desembarque. Também serão ordenados os acessos à rodoviária, permitindo apenas ônibus e táxi. Os veículos que não queiram acessar a rodoviária deverão seguir pela avenida Olegário Maciel.



- Rua Paulo de Frontin, entre avenida Olegário Maciel e rua Acre, acesso somente trânsito local.



- Ônibus “Rodoviária Desembarque” serão estocados na faixa à esquerda da avenida do Contorno (junto à mureta do Ribeirão Arrudas), preservando as conversões à esquerda na rua Rio Grande do Sul (mão inglesa) e rua dos Caetés, acesso para Corpo de Bombeiros e Restaurante Popular.



- É de fundamental importância a priorização de saída de veículos da rodoviária (táxi e ônibus) devido, inclusive, à poluição provocada pelos escapamentos e a geração de novas vagas para o embarque de táxi e o desembarque de passageiros dos ônibus.





Fila de táxi



A fila seguirá para a rua Acre pela rua dos Caetés, avenida Olegário Maciel, rua dos Tamoios, rua Rio Grande do Sul até no máximo a esquina com rua dos Tupinambás. Dentro da plataforma de desembarque, a operação de táxi será efetuada por duas filas, diminuindo o tempo de embarque.



Durantes esses dias, agentes de trânsito, guardas municipais e Polícia Militar vão operar o tráfego na região e nos principais acessos à rodoviária.