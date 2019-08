A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 140 quilos de maconha que estavam escondidos dentro de um carro. A apreensão, conforme a corporação, aconteceu na BR-365, em Montes Claros, no Norte de Minas, na terça-feira (13). O motorista, de 27 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a ocorrência, agentes da PRF faziam patrulhamento de rotina na rodovia quando desconfiaram do condutor de um Voyage. Os policiais acompanharam o motorista até Montes Claros e, lá, fizeram a abordagem do veículo. Com o motorista foi encontrado apenas uma porção pequena de maconha.

Contudo, como ele estava muito nervoso, os policiais levaram o veículo até a Unidade Operacional (UOP) de Montes Claros, onde foi realizada uma fiscalização minuciosa. Durante as buscas, foram apreendidos a droga em diversos compartimentos do automóvel.

O motorista, que é natural de Vitória da Conquista (BA), disse que pegou o entorpecente em Ponta Porã (MS) e entregaria em Vitória da Conquista. O homem recebeu voz de prisão em flagrante, por tráfico de drogas, e foi levado para a delegacia da Polícia Federal para o registro da ocorrência.